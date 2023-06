Serie A, il post social della Lazio con Immobile fa crescere l'attesa dei tifosi

Una settimana è trascorsa dall'ultima giornata di campionato e la mancanza della Serie A si fa già sentire. I tifosi in primis vorebbero subito rivedere in campo i propri beniamini. La Lazio , intanto, con un post sui propri canali social sta già facendo il conto alla rovescia...

Immobile, il post social della Lazio

Una settimana fa si chiudeva il campionato di Serie A. Per rivedere le loro squadre del cuore i tifosi dovranno attendere il weekend del 19-20 agosto. Prima, si parlerà solo di mercato, ritiri pre-campionato e preparazione in vista della prossima stagione sportiva. La Lazio, con un post pubblicato sui propri canali social, ha fatto scattare il countdown prima dell'inizio del nuovo campionato. Il club biancoceleste ha postato una foto di un Immobile pensieroso ed in attesa, corredata dalla seguente didascalia: "Altre nove domeniche senza la Serie A...".