Lazio, attacco social alla Roma: Russell Crowe accende il derby

Russell Crowe è da sempre stato molto legato alla città di Roma. L'attore, divenuto celebre per il suo ruolo ne "Il Gladiatore", che vinse 2 Oscar come "Miglior Film" e "Miglior Attore Protagonista", non ha mai nascosto il suo amore per la Capitale e, negli ultimi tempi, aveva svelato la sua fede calcistica dichiarandosi tifoso della Lazio.