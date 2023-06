Giordano di nuovo in campo: grande protagonista della Coppa Canottieri

ROMA - Bruno Giordano, classe 1956, in campo fa sempre la differenza. Vedere per credere: nel 9-1 del CCLazio e RCC Tevere Remo ha firmato un gol e un assist. Nella categoria over 60, l’ex campione della Lazio ha mostrato ancora classe, fantasia e senso del gol. Non solo: si è distinto anche per aver ceduto un calcio di rigore ad un compagno di squadra. Quello nel match contro la RCC Tevere Remo è stato l’esordio nella Coppa Canottieri di calcio a 5. Nel torneo più famoso di Roma, arrivato alla 59esima edizione, si giocano ben 4 discipline: calcetto, padel, teqball e tennis. Sedici i giorni di gara (sino al 7 luglio le gare della fase a gironi). Finali il 19 luglio. Una grande festa di sport con Roma che diventa la Capitale del divertimento.