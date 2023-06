Lazio, Immobile punta Mauri e Ledesma: il nuovo record da battere

ROMA - Immobile e record: due parole che viaggiano spesso a braccetto. C'è quel record di 36 reti (a pari merito con Higuain ) nel 2019-20, valso anche la Scarpa d'oro come miglior marcatore europeo, ma poi Ciro ha superato anche Silvio Piola come miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia della Lazio , con 196 reti. E se le 200 marcature in maglia biancoceleste sono a un passo, c'è un altro record nel mirino di Ciro Immobile per la prossima stagione.

Qual è il record che Ciro Immobile vuole abbattere?

Il bomber, reduce da una stagione particolarmente sfortunata per gli infortuni, sta per tagliare anche un nuovo traguardo, stavolta relativo alle presenze. Come riporta anche il sito ufficiale della Lazio, infatti, Ciro ha vestito la maglia della Lazio per 297 volte: ormai l'ingresso nel "club dei 300" è davvero dietro l'angolo. Nel mirino del bomber biancoceleste ci sono Mauri, a quota 303 presenze e, poco più su, Ledesma a 318. Superare Ledesma, decimo nella classifica dei più presenti con la maglia della Lazio, vorrebbe dire per Immobile entrare nella top ten.