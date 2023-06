Lazio, sfida al Barcellona: tutti i dettagli dell’amichevole estiva

ROMA - Manca ancora l’ufficialità, ma il prossimo 8 agosto Barcellona e Lazio si dovrebbero sfidare nel torneo Joan Gamper. Un classico del calcio estivo nato nel 1966 che quest’anno potrebbe vedere i biancocelesti grandi protagonisti. L’invito è in fase di definizione, in ballo c’è anche il posto dove giocare la partita (la manifestazione era sino al 1997 un quadrangolare, oggi è finale secca).

Il luogo della partita Barcellona-Lazio

Con tutta probabilità il torneo si giocherà allo Stadio Olimpico Lluis Companys, semplicemente noto come il Montjuic (prende il nome dalla collina nel comune di Barcellona). Il Camp Nou è in fase di ristrutturazione e l’impianto, che fino al 2009 è stato la casa dell’Espanyol, ospiterà i blaugrana per tutta la stagione 2023-2024. Sarà una sorta di prova generale per lo stadio, testando così servizi, infrastrutture e tanto altro. Dopo Barcellona-Lazio ci saranno un paio di settimane per completare gli eventuali lavori, visto che la prima partita in casa di Lewandowski e compagni si giocherà il 20 agosto contro il Cadice.