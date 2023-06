Pedro, che frecciata: “Deluso da Mourinho. La Lazio mi ha reso più forte”

ROMA - Pedro deluso dalla Roma. Al campione spagnolo, oggi alla Lazio, non è proprio andato giù l’addio senza saluti, senza motivazioni, datato estate 2021. Da lì il passaggio in biancoceleste a parametro zero: due stagioni da protagonista e ora, con il contratto in scadenza, è pronto per prolungare. L’attaccante, ai taccuini di ABC, ha raccontato: “Deluso da Mou? No, ha preso la decisione di mandarmi via. Quello che mi ha deluso è che ho provato a parlargli per scoprire il motivo, volevo me lo dicesse in faccia, non siamo bambini, e lui non ha voluto. Anche il club non me lo ha permesso, è stato un po’ strano”.