Lazio, la Serie A celebra Felipe Anderson e Zaccagni

ROMA - Tredicesima giornata Felipe Anderson in gol nel derby. Ventisettesima giornata Mattia Zaccagni gol nel derby. La Serie A sui social celebra le due ali della Lazio grandi protagonisti nelle vittorie con la Roma. “2 derby e 2 vittorie”, la didascalia scritta che accompagna il post. Il brasiliano felice sotto la Curva Nord, il sorriso di Zacc a fine partita nella feste generale con i tifosi. E i laziali si scatenano nei commenti ricordando quelle due stracittadine indimenticabili. La stagione delle due frecce sono state super. Pipe sempre in campo (50 presenze totali), con 12 gol e 9 assist. Per l’ex Verona 45 apparizioni con 10 reti e 10 assist. Ora si riposano in vacanza in attesa di ripartire. L’attacco della Lazio ruoterà ancora intorno a loro.