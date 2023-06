Lazio, Immobile si allena: muscoli impressionanti e voglia di ripartire

ROMA - Il viaggio a New York è alle spalle, Ciro Immobile è rientrato dalle vacanze e torna a fare sul serio. Si allena a casa con il suo personal trainer, suda con lavori sulla forza e non solo. Prima la foto su Instagram di un bel cappuccino per colazione, poi le fatiche pubblicate in una storia. L’inizio della nuova stagione è fissato per l’11 luglio con la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Vuole farsi trovare prontissimo dopo una stagione tribolata. Oggi, oltre agli allenamenti, c’è da festeggiare il compleanno della figlia Giorgia. La dedica del bomber della Lazio è speciale: “Ti auguro tutta la felicità del mondo in questo giorno e per tutta la vita papà sarà sempre al tuo fianco, ti amo buon compleanno mia piccola Gió”. Ciro papà amoroso.