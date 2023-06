Lazio, Casale e le vacanze a Ibiza con Aramu: tra mare e il concerto di JBalvin

IBIZA - Nicolò Casale ha scelto Ibiza per le sue vacanze estive. Dopo una stagione molto faticosa, in cui il difensore della Lazio si è conquistato i gradi da titolare, si rilassa in compagnia della fidanzata Valentina e non solo. Bagni al mare, sup e concerti insieme all’amico Mattia Aramu, giocatore del Genoa. Su Instagram il difensore biancoceleste ha postato alcuni scatti, tra cui quelli realizzati al concerto del cantante colombiano JBalvin. Poi gite in barca in attesa di ripartire per la nuova stagione. Appuntamento a Formello il 9 luglio, poi l’11 la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Nicolò è carico, non vede l’ora di ripartire per una grande annata da vivere, insieme a Romagnoli, da protagonisti.