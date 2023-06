Lazio, Zaccagni e la vacanza a Miami: Chiara spaventata

ROMA - Luna di miele a Miami per Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. Dopo le nozze dello scorso 20 giugno nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, la coppia di sposi è volata negli States tra divertimento, mare e… corse in moto d’acqua. Scatto social della modella e influencer su Instagram: “Mai più, dietro di te non ci salgo più”, la didascalia che accompagna la foto che li ritrae su una moto d’acqua. Il giocatore della Lazio evidentemente è stato un po’ spericolato alla guida, spaventando così la moglie. Viaggio in due, una vera e propria luna di miele, ma anche una vacanza estiva per stare lontano dalla solita routine. Per Zacc l’appuntamento a Formello è per il 9 luglio. Visite mediche e l’11 la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore.