Lazio, il saluto di Luka Romero: post Instagram per l'addio

ROMA - Fine dell'avventura alla Lazio, Luka Romero con il contratto scaduto saluta tutti e va al Milan. Affare a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il club biancoceleste. Troppi i cinque milioni chiesti dal procuratore al momento della firma. Così finisce l'esperienza del baby argentino, classe 2004, un gol nell'ultima stagione. È cresciuto a Formello, ha esordito in Serie A, ha assaggiato il grande calcio giocando con grandi campioni come Pedro. Lo spagnolo è stato una specie di padrino alla Lazio. "Voglio ringraziare il club, i suoi tifosi che mi hanno sempre dimostrato stima e affetto e tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere come professionista e come persona, sia dentro che fuori dal campo. Grazie Lazio, è stato un onore indossare questa maglia", il post Instagram scritto e condiviso dall'argentino. Per lui si apre una nuova fase della carriera a Milano sponda rossonera con un contratto fino al 2028.