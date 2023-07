Morte D'Amico, il cordoglio della Roma: "Simbolo di un'epoca di rivalità"

ROMA - La scomparsa di Vincenzo D’Amico, 68 anni, rappresenta un duro lutto per la Lazio e per il mondo del calcio. D'Amico, uno degli eroi dello scudetto 1974, il più piccolino della banda Maestrelli, lascia un vuoto nel cuore dei tifosi biancocelesti. Tante le dimostrazioni di affetto e cordoglio per la sua scomparsa, tra le quali anche quella del presidente Lotito.