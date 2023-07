Vincenzo D'Amico, la Camera ardente in Campidoglio

"Domani, lunedì 3 luglio, camera ardente in Campidoglio per il grande Vincenzo D'Amico dalle ore 13.00 nella sala della Protomoteca - scrive sul proprio profilo l'Assessore Onorato - con il sindaco Roberto Gualtieri e con la famiglia penseremo il modo più giusto per onorare la memoria di un grandissimo campione, una bandiera che ha fatto la storia del calcio italiano e romano vincendo lo scudetto epico con la Lazio nel '74. Siamo in tantissimi a ricordarlo con grande affetto e stima".

I funerali di Vincenzo D'Amico

I funerali di Vincenzo D'Amico verranno celebrati martedì 4 luglio alle ore 10.30 nella parrocchia di Ponte Milvio a Roma.

Martedì lutto cittadino a Latina

Il Sindaco di Latina Matilde Celentano ha proclamato lutto cittadino per il giorno martedì 4 luglio 2023, in concomitanza con i funerali di Vincenzo D’Amico. “È con profonda tristezza - ha commentato il Sindaco Matilde Celentano - che ho appreso della grande perdita di Vincenzo D’Amico, ex calciatore di primissimo piano, protagonista dello storico scudetto della Lazio e volto della tv sportiva italiana. Nella sua brillante carriera che l’ha portato a soli 19 anni a diventare campione d’Italia non ha mai dimenticato la sua Latina. Il mondo del calcio, così come la città dove è nato e cresciuto, perdono un grande personaggio, un grande uomo e un grande concittadino. Da subito mi sono attivata - ha continuato - per onorare al meglio la sua figura e, dopo un confronto con i familiari e in particolare con il fratello Rosario, il Comune che rappresento ha deciso di proclamare lutto cittadino. Un gesto simbolico in segno di riconoscenza. Nella stessa giornata saranno esposte le bandiere a mezz’asta”.