Lazio, Cataldi su D'Amico: "Esempio di lazialità. Quella squadra maledetta..."

ROMA - Tanta commozione ai funerali di Vincenzo D'Amico. Bandiera di una Lazio del passato, mito di un presente fatto sempre meno di simboli e uomini leggenda. Alle esequie, in rappresentanza biancoceleste, c'era anche Danilo Cataldi. Uno che di lazialità se ne intende nonostante i 28 anni. E Lazio Style Channel ha commentato: "Ci ha insegnato tanto. Sappiamo cosa ha fatto per la Lazio per questo oggi è giusto essere qui. La Lazio a volte è una squadra un po' maledetta, se ne vanno tutti un po’ troppo presto. Il suo ricordo rimarrà con noi per quello che ha fatto per la Lazio e per la gente. È tornato in uno dei momenti più difficili e ha rinunciato a tanto per questa maglia. Qualcosa di irripetibile nel calcio di oggi anche se è complicato fare paragoni tra le due epoche. La gente che viene a vedere noi probabilmente si è innamorata della Lazio per via di quello che hanno fatto questi grandi personaggi in passato".