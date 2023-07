Lazio, ci siamo: ecco quando è fissato il raduno a Formello

ROMA - Ultimi bagni in mare per i giocatori della Lazio, la nuova stagione sta per ripartire. Maurizio Sarri ha dato appuntamento alla squadra per domenica. Ci saranno due giorni di visite mediche tra Paideia e Isokinetic (test fisici), poi l’11 pomeriggio la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. Aereo fino a Venezia, poi in pullman per arrivare sotto le Tre Cime di Lavaredo. Il primo allenamento è previsto per il 12 mattina. Lo Zandegiacomo è pronto da giorni: prato perfetto dopo le varie visite da parte dello staff di Sarri. In ritiro andranno in scena 4 amichevoli, poi tutti di nuovo a Roma il 28 luglio. Qualche giorno di relax, allenamenti a Formello e il mini tour per le partite con Aston Villa e Barcellona. Il 20 agosto la prima partita ufficiale della stagione.