Lazio, Sarri e l’amore per i tifosi. Che rispondono: “A vita”

ROMA - Maurizio Sarri piace, e tanto, ai tifosi della Lazio. Gesti e parole emozionano i laziali, che lo hanno ormai incoronato re. In due anni il tecnico toscano ha conquistato tutti. Sui social, dopo l’ultima intervista rilasciata a Sportitalia , tanti sostenitori biancocelesti hanno rilanciato le sue dichiarazioni d’amore. “La tifoseria della Lazio è una grande tifoseria. Nel rapporto che hanno con noi è una tifoseria molto educata. Quindi questo mi ha fatto sentire a casa. Poi questa completa autonomia di poter tornare a fare il lavoro da campo è un qualcosa che mi ha ridato entusiasmo e mi ha ridato la voglia di rimanere dentro quell’ambiente”, le parole dell’allenatore che hanno mandato in visibilio i tifosi.

Sarri e i commenti dei tifosi: “Per sempre qui”

L’ultima immagine di Sarri all’Olimpico è nel giorno della qualificazione in Champions. Mano sul cuore e saluto verso al Curva Nord. “Voglio il Comandante a vita alla Lazio”, scrive un tifoso. E ancora: “Sarri l’uomo giusto per una Lazio bella e romantica. Con queste dichiarazioni mi fa ricordare quanto sia bello essere laziale”. Maurizio è entrato nei cuori dei tifosi. Che gli promettono: “Vinci, regalaci un trofeo e sarai mito per sempre”. Su Twitter, Instagram, non si parla d’altro. E c’è chi non vede l’ora di rivederlo in campo ad Auronzo. I tifosi hanno già dato appuntamento sotto le Tre Cime di Lavaredo.