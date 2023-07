Lazio, ecco le nuove maglie: tributo al primo scudetto

ROMA - La Lazio presenta le nuove maglie per la stagione 2023-2024. Indiscrezioni confermate per la prima divisa con i richiami alla casacca tricolore del 1974 e non solo. Mostrata anche la seconda di colore blu navy. Il marketing della Lazio e Mizuno hanno affidato il compito a diversi influencer situati in punti nevralgici nel cuore di Roma (Fontana di Trevi, Piazza Navona, Pantheon, oltre al Lazio Style di via di Propaganda) per mostrarsi con le due maglie, utilizzando i propri profili social. E poi il club biancoceleste, sempre online, ha mostrato foto e video dei dettagli. Immobile, Romagnoli, Casale e le calciatrici della Women come testimonial. Secondo anno di partnership tra la Lazio e Mizuno, un accordo commerciale che piace ai tifosi visto il successo delle maglie presentate e di quelle della passata stagione. La terza, come d'abitudine, verrà presentata direttamente durante il ritiro di Auronzo: sarà bianca e avrà una "L" come rifinitura (il 50 in numeri romani, nonché l'iniziale della Lazio). Una quarta linea speciale, di colore nero, potrebbe essere invece utilizzata per le partite di Champions League.