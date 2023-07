Lazio, inizia la nuova stagione: tutti a Formello per le visite

FORMELLO - Inizia ufficialmente la nuova stagione della Lazio. A Formello sembra il primo giorno di scuola: dalle 8.30 scatta il raduno nel centro sportivo biancoceleste, Maximiano e Basic i primi ad entrare e dare il via alle visite mediche. Ogni 30 minuti, sino al pomeriggio, toccherà agli altri. Da Felipe Anderson a Zaccagni, passando per Marusic, Casale, Lazzari e Pedro. Lo staff medico procederà al consueto check completo di inizio estate: esami del sangue, spirometria, cicloergometro (simulazione della pedalata in bicicletta), elettrocardiogramma ed ecocardiogramma. I nazionali arriveranno più avanti, hanno qualche giorno di ferie in più visti gli impegni di inizio giugno. Lunedì via ai test fisici all'Isokinetic. Andranno avanti fino a martedì mattina, poi nel pomeriggio la squadra partirà per Auronzo di Cadore. Mercoledì Sarri manderà subito la squadra in campo per una doppia seduta. Sono 27 i giocatori convocati: 4 portieri (Provedel, Maximiano, Adamonis, Furlanetto), 9 difensori (Casale, Romagnoli, Patric, Marusic, Lazzari, Fares, Ruggeri, Floriani Mussolini, Dutu), 7 centrocampisti (Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Basic, Vecino, Akpa Akpro, Bertini) e 7 attaccanti (Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro, Gonzalez, Crespi, Balde e Saná Fernandes).