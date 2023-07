Lazio, stagione iniziata: ecco quando arriveranno i big

FORMELLO - Visite mediche per la Lazio, è il giorno zero della nuova stagione. Felipe Anderson, Casale, Lazzari e tutti gli altri. Ma la rosa biancoceleste a disposizione di Maurizio Sarri non sarà subito al completo. Qualche big si presenterà direttamente nella giornata di domani. All’appello mancheranno i nazionali: Immobile, Milinkovic, Hysaj e Cancellieri svolgeranno le visite giovedì 13 e in serata raggiungeranno i compagni ad Auronzo. Discorso diverso per Mario Gila, impegnato sino a ieri sera con la Spagna Under 21 all’Europeo. Dovrebbe saltare il ritiro e aggregarsi direttamente a Formello per la seconda parte della preparazione. Sarri, fino a venerdì mattina, potrà contare su un gruppo di 27 elementi: 4 portieri (Provedel, Maximiano, Adamonis, Furlanetto), 9 difensori (Casale, Romagnoli, Patric, Marusic, Lazzari, Fares, Ruggeri, Floriani Mussolini, Dutu), 7 centrocampisti (Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Basic, Vecino, Akpa Akpro, Bertini) e 7 attaccanti (Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro, Gonzalez, Crespi, Balde e Saná Fernandes).