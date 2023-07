Lazio, Immobile scatenato a Ibiza: che ballo con Jessica

IBIZA - Ciro Immobile a Ibiza con la moglie Jessica e tutto il gruppo degli amici. Il bomber della Lazio si gode gli ultimi giorni di vacanza mentre i compagni hanno già iniziato la stagione con le visite mediche. Ciro le svolgerà giovedì mattina insieme agli altri calciatori che hanno disputate le partite in nazionale ad inizio giugno. Poi nel pomeriggio la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore dove raggiungerà Sarri che lo aspetta. Per ora tanto divertimento al mare. Cena al Lio, noto locale di Ibiza e poi tutti a ballare alla discoteca Ushuaia. Lì il bomber biancoceleste dà il meglio di sé con camicia bianca, occhiale da sole e passi di danza insieme a Jessica. Carico ed energico anche grazie alla dormita pomeridiana postata su Instagram dalla moglie: paella a pranzo, poi tutti a dormire sul divano per ricaricare le pile. Immobile si diverte così in attesa del ritorno in campo. Tutti lo aspettano.