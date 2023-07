Lazio, altre visite mediche: arriva Pedro, poi tutti gli altri big

FORMELLO - La stagione della Lazio è iniziata, ieri il primo giorno di raduno e di visite mediche. Oggi altro giro con protagonisti i big come Romagnoli, Luis Alberto, Pedro e Provedel. Mancano comunque i giocatori impegnati in nazionale ad inizio giugno. Immobile, Milinkovic, Hysaj e Cancellieri arriveranno a Roma giovedì per i test medici. La partenza per il ritiro è prevista per domani pomeriggio, l’arrivo ad Auronzo avverrà in serata. Da mercoledì il via in campo, inizieranno le doppie sedute. Si lavorerà fino al 28 luglio.