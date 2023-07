Diretta Lazio in ritiro: Auronzo aspetta i biancocelesti

AURONZO DI CADORE - La Lazio inizia ufficialmente il ritiro estivo. Partenza nel pomeriggio da Roma con un volo direzione Venezia. Da lì in pullman la squadra raggiungerà l'Hotel Auronzo, quartier generale dei biancocelesti fino al 28 luglio. Gruppo non al completo: mancano i nazionali che arriveranno giovedì sera.

15:10

Lazio, il gruppo non sarà al completo

Ad Auronzo, in serata, non arriveranno i giocatori reduci da impegni con le nazionali (Immobile, Cancellieri e Hysaj) che raggiungeranno la squadra giovedì 13, mentre Mario Gila (sconfitto in finale con la Spagna nell'Europeo Under 21) salterà l'intero ritiro di Auronzo.

14:30

Il programma dei prossimi giorni

La Lazio, una volta arrivata in hotel, cenerà per poi riposare. Da domani, mercoledì, si inizierà a fare sul serio. Doppie sedute, mattina e pomeriggio, per iniziare al meglio il ritiro.

14:00

Lazio, inizia il ritiro estivo

Ultimi test fisici e comincia la nuova stagione della Lazio. Dopo i controlli medici effettuati a Roma, la squadra di Maurizio Sarri partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore: il volo per Venezia è fissato per le 15.30, da lì spostamento in pullman e arrivo nel tardo pomeriggio nella cittadina bellunese. La stagione dei biancocelesti sta per iniziare.