Lazio, visite per Immobile: in serata va in ritiro

FORMELLO - Sorrisi e tanta voglia di ricominciare. Ciro Immobile fa le visite mediche a Formello, poi i test atletici all’Isokinetic. Solito iter pre-stagione anche per il bomber della Lazio, che ha goduto di qualche ora in più di vacanza dopo aver staccato la spina con le nazionali tra il 18 e il 20 giugno. Con lui anche Hysaj. I due in serata arriveranno ad Auronzo e inizieranno la preparazione sotto le Tre Cime di Lavaredo. Sarri li aspetta. Tra una settimana anche Matteo Cancellieri salirà in ritiro dopo aver partecipato all’Europeo Under 21 con l’Italia. Le sue visite mediche sono fissate per mercoledì 19. Niente Auronzo per Gila, arrivato in finale con la Spagna Under 21, salterà la preparazione e si aggregherà alla fine di luglio.