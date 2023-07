Lazio, Immobile saluta Milinkovic: il post sui social

ROMA - Quanti gol sull’asse Milinkovic-Immobile. Assist l’uno per l’altro, poi abbracci e festeggiamenti insieme nel boato dei tifosi. Il Sergente è andato via, ufficiale il suo trasferimento all’Al-Hilal. Così si chiude un bellissimo capitolo della storia biancoceleste. Il bomber su Instagram ha scritto: “Ci siamo divertiti, ti auguro il meglio. Grande Sergente”. Bella la foto scelta: entrambi sorridenti dopo un gol, l’ennesimo firmato insieme. Ciro oggi doveva salire ad Auronzo insieme a Sergej. Che invece è già in Austria con la sua nuova squadra. Strade divise, l’amicizia rimarrà per sempre. Hanno fatto insieme la storia della Lazio.