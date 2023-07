Lazio, Immobile è in ritiro ad Auronzo: con lui c’è Hysaj

AURONZO - Ciro Immobile e Elseid Hysaj in ritiro ad Auronzo di Cadore. I due nazionali hanno raggiunto la squadra all’albergo intorno all’ora di cena. Inizia così la loro stagione. In mattinata le visite mediche a Formello , poi i test atletici all’Isokinetic. Un volo preso il pomeriggio verso il Veneto li ha portati sotto le Tre Cime di Lavaredo.

Lazio, vacanze finite anche per Immobile e Hysaj

Il bomber e il terzino albanese hanno goduto di qualche ora in più di vacanza dopo aver staccato la spina con le nazionali tra il 18 e il 20 giugno. Diversi tifosi ad attenderli, infiniti applausi per Re Ciro, capitano e leggenda. Primo bagno di folla in attesa di scendere in campo con i compagni. Da venerdì pure loro risponderanno agli ordini di Maurizio Sarri.