Lazio, Immobile e il primo allenamento: lui segna, i tifosi lo incitano

AURONZO - Ciro Immobile in campo, subito in azione e subito in gol. Il bomber dei bomber ha raggiunto ieri sera la Lazio in ritiro dopo qualche giorno di vacanza extra (era impegnato con la Nazionale). Acclamato da tutti i tifosi allo Zandegiacomo, gli occhi e gli applausi sono tutti per lui. I laziali, orfani di Milinkovic-Savic, ora hanno di nuovo il loro mito. Senza dimenticare Luis Alberto, altro big super applaudito in ritiro.