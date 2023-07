Lazio, parla Patric: "Il calcio non ha memoria. Solo una cosa voglio"

AURONZO DI CADORE - Ci sono Romagnoli, Casale e anche Patric. Tre difensore centrali per due posti, le scelte spettano sempre a Sarri, che può vantare titolari e ricambi. Lo spagnolo è ormai dal 2025 un giocatore della Lazio: Pioli, Inzaghi, ora Sarri. Si è sempre giocato le sue possibilità: "Sono stato titolare, poi è avvenuto l’infortunio e ho dovuto aspettare il mio turno per poter riprendere il posto. La squadra ha continuato a fare bene. Avere i giocatori a disposizione significa far vedere anche quanto è importante lavorare per la squadra. L’anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato, ma il calcio non ha memoria", le sue parole a Lazio Style Channel.