Immobile ancora re della Lazio

Meglio re alla Lazio o principe d’Arabia? Chissà se il popolo biancoceleste, salito sulle Dolomiti, lo aiuterà a scegliere. Anche ieri sera, concluso l’allenamento, un pieno di affetto, totalmente ricambiato da Ciro, di nuovo alla rete di recinzione per firmare autografi, raccogliere applausi, restituire magliette e palloni. Si è fermato un’altra mezz’ora. Ovazione e cori nel suo nome. Non lo avevamo mai visto, in sette anni, dedicarsi così tanto e in silenzio alla gente e ai bambini laziali, in vacanza con le famiglie. Sono venuti fuori in automatico due pensieri, di natura opposta. Il meno favorevole: l’intenzione, nel dubbio, di salutare in modo dolce, soddisfacendo (nei limite del possibile) qualsiasi richiesta. Il più positivo: ha bisogno di energia, si sta ricaricando attraverso il calore dei tifosi.

Immobile e la rivoluzione

Ci sono tante, troppe verità in questa storia, non ancora conclusa e con il capitolo decisivo da scrivere. La prima appartiene ai suoi agenti: non è arrivata alcuna proposta ufficiale, dicono, ma ci sono stati degli interessamenti dall’Arabia Saudita. Qualora fosse presentata un’offerta nell’ordine dei 18-20 milioni netti a stagione, andrebbe presa in considerazione e Ciro ci penserebbe. La seconda, messa in giro da più parti e tutta da verificare: la famiglia lo spingerebbe verso l’Arabia Saudita. Ogni volta in cui ha lavorato all’estero, si è trovato male, quattro figli piccoli, i genitori a Napoli, facciamo fatica a crederci. Prendiamo le distanze, diffidando da altre polpette avvelenate, tipo quella del ritocco allo stipendio chiesto dagli agenti. Alla terza, invece, crediamo di più: Sarri non ha alzato e non alzerebbe le barricate per Immobile, come ha fatto Lotito. La provenienza di certe notizie è un indizio e l’ipotesi che un altro lauto incasso, per un centravanti di 33 anni, aiuterebbe la società ad accontentarlo, spingendo verso la rivoluzione, fanno riflettere. La cessione di Milinkovic e la qualificazione Champions non basterebbero per acquistare Ricci (o Torreira), Zielinski e magari mettiamoci Berardi, di cui il tecnico continua a parlare nel ritiro di Auronzo senza che sia stata aperta una trattativa con il Sassuolo. Pensate all’acquisto di Castellanos e alle dichiarazioni di Mau in tv su Felipe centravanti, l’addio eventuale di Ciro stupirebbe un po’ meno.

Immobile e il chiarimento

E allora forse si può trovare una spiegazione plausibile al disagio delle prime ore in Cadore. Se ti presentano un’offerta così ricca, non hai motivo di innervosirti, semmai devi solo decidere. Se al contrario non ti senti più al centro della Lazio e non avverti la fiducia di cui hai sempre goduto, possono cambiare i pensieri, le opinioni, le certezze su cui si appoggiano vita e professione. La cronaca segnala l’umore di Immobile in miglioramento: è più sereno rispetto a quattro o cinque giorni fa, è partecipe negli allenamenti, concentrato ferocemente sul campo. Buon segno. Non sembra affatto un giocatore in attesa di trasferimento. La Lazio è il suo mondo e un po’ alla volta se lo sta riprendendo. I colloqui ripetuti con Sarri possono averlo tranquillizzato. Alcune incomprensioni, sul finire del campionato, avevano creato un minimo di freddezza. Dal punto di vista tecnico, se sta bene e in condizione, non si discute. Lo sa anche Mau, forse deciso a svoltare nella gestione, ad avere la mano libera senza essere condizionato o contestato quando decide una sostituzione. I chiarimenti tra tecnico e giocatore ci sono già stati. Aumentare le rotazioni deve essere un valore aggiunto per la Lazio, non un fattore disgregante. Lo ha compreso anche Immobile, ancora integro, ottavo marcatore di ogni tempo in Serie A, con 25 gol in canna nel prossimo campionato (accettiamo scommesse). L’Arabia può aspettarlo per un altro anno o due. Benzema e Ronaldo ci sono andati dopo aver superato i 35-36.