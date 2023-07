Lazio, Hysaj: "È il mio miglior momento. Sarri è cambiato..."

AURONZO DI CADORE - "Sto bene, il ritiro sta andando benissimo. Lavoro con tutta la squadra, saremo pronti per l'inizio del campionato. Quando sei in una squadra di 22 giocatori si sa che ci sono alti e bassi, devi saper aspettare il tuo momento. Questo è tra i miei migliori momenti, la stagione scorsa fatto bene, quest’anno faremo ancora meglio". Elseid Hysaj ai microfoni di Lazio Style Channel parla della preparazione ad Auronzo di Cadore e della stagione che sarà Lavora sotto le Tre Cime di Lavaredo da una settimana dopo le vacanze allungate per via degli impegni con la nazionale. É un fedelissimo di Sarri e non vede l'ora di ripartire: "Il tecnico è cambiato poco e nel modo migliore. Chiede ancora di già di quello che puoi tirare fuori, vuole arrivare più in alto possibile da sempre. Tutti dicono: 'tu hai giocato con lui da sei anni quindi è più facile per te'. Ma è sempre dura arrivare al campo e dare il massimo. Ci sono anche altri giocatori, per me vale lo stesso degli altri. Bisogna dare sempre il cento per cento. Devo essere sempre concentrato perché per come giochiamo, basta un errore e ci fanno gol. Dobbiamo essere concentrati tutta la partita".