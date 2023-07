Lazio, in tre non si allenano. E Sarri concede un po’ di riposo

AURONZO DI CADORE - Ieri la seconda amichevole, in mattinata un allenamento blando e pomeriggio riposo. Seconda mezza giornata di relax in questo ritiro concessa da Sarri alla Lazio. Sul campo non si sono visti Zaccagni, Hysaj e Vecino: per loro uno stop precauzionale dopo gli intensi carichi di lavoro e la partita contro il Primorje. Un po’ di lavoro atletico per tutta la squadra a cui non ha partecipato Marcos Antonio: differenziato per lui. Al brasiliano si è aggiunto anche Matteo Cancellieri, arrivato solo l’altro ieri ad Auronzo dopo le vacanze allungate per vie dell’Europeo Under 21. Giocatori e staff a tavola per l’ora di pranzo: tutti insieme all'agriturismo Malga Maraia. Nuovo appuntamento in campo per sabato mattina. Domenica l’altra amichevole (con la Triestina sempre alle ore 18).