Lazio, Marcos Antonio: "Posso fare anche la mezzala. Felipe Anderson..."

AURONZO DI CADORE - Cerca il riscatto, Marcos Antonio. La sua prima stagione alla Lazio è stata ricca di alti e bassi. Con un futuro tutto da scrivere il brasiliano si sta allenando forte in ritiro ad Auronzo di Cadore. E ai microfoni di Lazio Style Channel ha raccontato: "Sono felice, sto lavorando, i ritiri sono sempre importanti per ritrovare la condizione fisica. Elemento più difficile del calcio italiano? È stata una cosa nuova, adesso sto lavorando per crescere e fare il meglio per aiutare la squadra. Devo crescere di fisico e nella tattica, crescere è sempre importante per me".

Lazio, la carica di Marcos Antonio

"L'emozione è grande per la Champions, giocarla è un'altra cosa. Ci ho giocato con lo Shakthar, ora lo farò con la Lazio. Assist o gol, qual è il gol più bello? Penso entrambi, però il gol è sempre una cosa importante. Il primo gol con questa maglia, lo aspettavo da tanto tempo. Tutti e due, però il gol lo aspettavo. Sarri? Facile perché lavora sulla parte tattica, ci aiuta tanto, devo crescere tanto qui. Mezzala o regista? Tutte e due, anche come mezzala ci ho giocato in passato. Felipe Anderson mi ha aiutato moltissimo, è una persona importante per me, parliamo tanto. Sono felice di avere sia Felipe che Maximiano. I tanti tifosi qui in ritiro? É una cosa bella vedere così tanti tifosi in ritiro, possiamo crescere insieme".