Lazio, Lotito dice tutto sul mercato: Immobile, Zielinski, Ricci e Berardi

Il primo tema è quello di Berardi , nome molto in voga in questi mesi: "La società non l'ha mai messo in vendita e chiede una cifra spaventosa. Berardi l’anno scorso ha firmato il contratto con la Juve e poi l’ha strappato , devi anche vedere con chi parli…".

Le prossime mosse sul mercato

Sulle prossime mosse di mercato invece: "Quello che devo fare lo so, i confronti con mister Sarri li abbiamo avuti alla fine della stagione, non è un segreto, ma ci sono delle priorità. Le priorità sono prima sui problemi, serviva il vice- Immobile e lo abbiamo comprato scegliendo uno dei migliori sul mercato (Castellanos, ndr). Poi è andato via Milinkovic, e certo non l’ho mandato via io, anzi ho cercato di tenerlo fino alla fine. Adesso mi devo dedicare al suo sostituto, poi tutto il resto verrà fatto. I giocatori li scelgo io, quando vedrete i giocatori parlerete. Ricci? Io i ricci li mangio con gli spaghetti…", queste le parole del presidente della Lazio.

"Immobile in Arabia? È una bugia"

Immancabile anche la domanda sulla permanenza di Ciro Immobile o la possibilità che l'attaccante vada in Arabia Saudita: "Chiamate il procuratore di Immobile e ditegli se ha avuto un'offerta. Non ti risponderà perché inca**ato e sta cercando chi ha dato la notizia per denunciarlo. È una bugia, credetemi, non so chi l'abbia messa in giro".