Lazio, Marcos Antonio infuriato: offese razziste sui social

AURONZO - Marcos Antonio diventa un caso. Ieri a tarda sera ha ricevuto un’offesa razzista sui social, legata alla sua possibile cessione. Il regista brasiliano ha risposto agli insulti di un follower: «È incredibile e inaccettabile che al giorno d’oggi dobbiamo ancora leggere questo tipo di situazione. Quindi sappi che non mi scuoterai affatto. La mia testa sarà sempre alta e desiderosa di lottare contro queste assurdità». Presa di posizione immediata anche parte del club: «Marcos, la tua battaglia contro il razzismo è la nostra. Tutta la S.S. Lazio è con te. Per quel commento frutto di inciviltà c’è solo una parola: vergogna». Ieri mattina, subito dopo l'allenamento, era toccato al brasiliano (che ha svolto un lavoro differenziato insieme a Cancellieri) presentarsi ai microfoni di Lazio Style Channel. Il centrocampista, il cui futuro in biancoceleste è tutt'altro che scontato, sta lavorando sodo agli ordini di Sarri: «Il ritiro sta andando bene, sono felice, sto lavorando. Le preparazioni estive sono sempre importanti per ritrovare la condizione fisica. E poi è molto bello vedere così tanti tifosi vicini a noi, possiamo crescere insieme». L'ex centrocampista dello Shakhtar Donetsk aveva parlato delle difficoltà di inserimento nel calcio italiano, confermate dagli appena 765 minuti complessivi collezionati nel suo primo anno da laziale: «È stata una cosa nuova per me, Felipe Anderson mi ha aiutato moltissimo, è una persona importante. Stiamo sempre insieme e chiacchieriamo molto. Sono felice di aver trovato sia lui che Luis Maximiano, con i quali ho potuto parlare in portoghese. Adesso sto lavorando per crescere e fare del mio meglio, con l'obiettivo di aiutare la squadra. Devo migliorare a livello fisico e nella tattica. Con Sarri è facile, perché lavora molto sotto questo aspetto. Ci aiuta tanto e io ne voglio approfittare. Se preferisco il ruolo di mezzala o in cabina di regia? Tutte e due, ho giocato in entrambe le posizioni in passato. Tra un assist e un gol non saprei cosa scegliere. Dico entrambi, però la rete è sempre una cosa importante. La prima con questa maglia la aspettavo da tanto tempo». Adesso si sta mettendo a disposizione dell'allenatore, Marcos Antonio, per cercare di convincerlo a puntare su di lui anche in questa stagione, in cui potrebbe tornare a giocare nell'illustre palcoscenico della Champions League: «L'emozione è grande, è una competizione speciale. L'ho già giocata con lo Shakthar e ora lo farò con la Lazio».