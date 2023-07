Lazio, ancora tre assenti. Immobile super acclamato

AURONZO DI CADORE - Sarri spinge la Lazio verso l’inizio della nuova stagione. Domani altra amichevole (la terza, si gioca con la Triestina) e nel frattempo spreme la squadra con doppie sedute di allenamento. Dopo il mezzo giorno di riposo di ieri il tecnico ha ritrovato i suoi al mattino. Solito lavoro in palestra, poi in campo gruppo diviso a metà. Prima sudano i difensori, poi i centrocampisti. Tanta tattica e movimenti fin dal primo giorno. Si va avanti così. Non si sono visti Zaccagni, Vecino e Hysaj. Assenti da ieri, da capire le loro condizioni. Immobile invece, ogni giorno viene travolto dall’affetto dei tifosi. Cori, applausi e sorrisi verso il bomber dei bomber all'entrata e all'uscita dal campo. I laziali manifestano tutto l’amore possibile per il loro mito. Dall’Arabia tutto tace, al momento c’è solo il sentimento dei tifosi della Lazio.