Probabili formazioni Lazio-Triestina, chi gioca e le scelte di Sarri

AURONZO DI CADORE - Dopo Auronzo e Primorje, terza amichevole stagionale per la Lazio che oggi alle 18 scende in campo contro la Triestina. Buone possibilità di vedere in campo Vecino dall'inizio, con Cataldi e Luis Alberto a centrocampo, mentre Zaccagni (anche lui comunque rientrato in gruppo ieri) non è al meglio e nel tridente potrebbe partire Pedro. Qualche giorno di riposo invece per Hysaj, ancora fermo ai box dopo essere uscito dopo pochi minuti giocati test col Primorje per un problema al tendine d’Achille. In difesa Lazzari e Marusic sulle corsie, Casale e Patric al centro.