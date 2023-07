Lazio, scarico e riposo: Sarri concede qualche ora di relax

AURONZO DI CADORE - Dopo l’amichevole di ieri la Lazio è scesa in campo al mattino per una classica seduta di scarico. Corsa blanda, lavoro atletico e qualche tiro. Non si vedono Hysaj, Akpa Akpro e Romagnoli. Un’oretta di lavoro evitando di appesantire troppo le gambe, poi nel pomeriggio il tecnico Sarri ha concesso riposo. La squadra tornerà ad allenarsi (doppia seduta) nella giornata di martedì. Per mercoledì, sempre alle ore 18, è stata fissata l'ultima gara estiva nel Cadore contro l'NK Bravo, squadra della massima divisione slovena che inizierà ufficialmente la stagione domenica 30 luglio. Il 28 la Lazio tornerà a Roma. Qualche giorno di riposo prima di giocare le altre amichevoli dell'estate.