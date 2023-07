Lazio, Vecino: "Sarri un martello. E per la Champions siamo pronti!"

AURONZO DI CADORE - Regista e mezzala, Matias Vecino si prepara ad un'altra stagione da protagonista. Il centrocampista nell'ultima stagione è stato uno dei giocatori più importanti per Sarri. Ora non vede l'ora di iniziare una nuova annata nel sengo della continuità: "L'anno scorso ho fatto prima la mezzala poi ho giocato davanti alla difesa. In questo momento della mia carriera mi trovo meglio davanti alla difesa. Il tecnico sa che può contare su di me anche come mezzala. Sarri è rimasto uguale, le sue idee sono più o meno le stesse. È un martello su ogni dettaglio, credo che questo sia il suo punto di forza. Quando si vede una squadra giocare, riesci immediatamente a capire che sia sua".

La carica di Vecino: le parole dal ritiro

"Champions? L'importante è prepararsi al meglio, raggiungere la condizione migliore, poi piano piano affrontare le partite che verranno. La stagione sarà più impegnativa del solito, ma non ho dubbi: arriveremo preparati. Una squadra che preferirei incontrare? Nessuna in particolare, saranno tutte forti, la Champions si fa proprio per questo, per misurarsi con i migliori. Qualsiasi club ci capiterà, avrà il nostro benvenuto. Su 38 in campionato 21 non abbiamo preso gol, alla fine ogni partita ha la sua storia, ci sono stati episodi. In generale la squadra ha un rendimento costante, soprattutto in campionato. Vogliamo migliorarci a partire da quello che abbiamo fatto lo scorso anno che è comunque una buona parte di partenza. Con chi mi trovo meglio? Con tutti, con Maximiamo siamo insieme in camera, condividiamo più tempo. Gli spagnoli, gli italiani, ho un buon rapporto con tutti. Il mate? É una nostra abitudine, ho finito le foglie, sono un po' incasinato. Speriamo che Castellanos me le porti, se arriverà qui".