Lazio, Anna Falchi consiglia: "Mercato? Ecco chi prenderei"

ROMA - Anna Falchi è pronta a tornare in tv con ‘I Fatti Vostri’. Con lei ci sarà Tiberio Timperi, nuovo conduttore maschile. Condividono la passione per la Lazio e la show girl e presentatrice, a Libero, racconta: “Con Tiberio ci conosciamo da tempo ma è la prima volta che lavoriamo insieme. Sarà tutto una sorpresa. A me le novità piacciono. Mi entusiasmano e mi incuriosiscono. Per cui sono assolutamente ottimista. Poi penso sia importante che in una trasmissione come la nostra nella quale ci occupiamo anche di cronaca e attualità, resti una figura autorevole, come era anche Salvo Sottile, che proviene dal mondo del giornalismo”.