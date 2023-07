Perché la Lazio non può fare a meno di Luis Alberto

Nemmeno il tempo di festeggiare l'arrivo di Djibril Sow, 26 anni, centrocampista, 121 presenze e 7 gol in Bundesliga con l'Eintracht Francoforte, 38 partite con la Nazionale svizzera e la Lazio deve capire se per Luis Alberto sia un problema o la soluzione del problema. Le cronache di Auronzo, brillantemente raccontate stamane da Daniele Rindone sul Corriere dello Sport, hanno riferito del nuovo malumore del trentenne solista spagnolo, da un mese in attesa di firmare il prolungamento del contratto. "C'è un limite oltre il quale la pazienza cessa di essere una virtù": la messaggeria social del N.10 di Sarri ha un solo destinatario: Claudio Lotito che pure, si era presentato in ritiro rassicurando pubblicamente i tifosi, preoccupati dall'immobilismo sul mercato, a detta del presidente soltanto virtuale.