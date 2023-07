Lazio, buon compleanno Pedro. I tifosi: “Vinciamo insieme”

AURONZO DI CADORE - Pedro compie 36 anni. Un compleanno speciale da celebrare ad Auronzo (la mattina) e a Roma (la sera). Il campione spagnolo della Lazio ha ricevuto come regalo un bel rinnovo. La sua scelta era stata fatta: dopo le vacanze la firma e due giorni fa l’annuncio. Un ritiro vissuto da protagonista, come sempre. Appare carico, ha voglia di vincere con la maglia biancoceleste: “Sto bene qui, l'Italia mi ha accolto bene, sto bene coi tifosi e coi compagni. Questa squadra ha dei valori che mi piacciono, è una bella cosa poter chiudere qua la carriera". I tifosi sui social gli fanno infiniti auguri e chiedono una cosa: “Vinciamo insieme qualche trofeo”. Pedro è entrato nei cuori di tutti i laziali. Campione umile e grande giocatore. Non vede l’ora di giocare la Champions, il suo habitat preferito.