Lazio, Castellanos già è carico: “Ora nuovi obiettivi”

ROMA - Sarà perché ad oggi rappresenta l’unico acquisto dell’estate, sarà che comunque le sue giocate (tra video online e quelle viste ad Auronzo) hanno creato curiosità, ma Taty Castellanos è diventato subito uno dei giocatori più acclamati da parte dei tifosi della Lazio. Sorrisi e foto sui social per una presentazione privata, apparsa sul proprio profilo Instagram con parole che caricano l’ambiente: “Pronto per nuovi obiettivi e sfide. Felice di vestire questi colori". I laziali scatenati nei commenti, si aspettano molto da lui. Avrà il compito di far riposare Immobile, vorrà sfruttare tutte le occasioni possibili. Carico non solo a parole. Dal ritorno da Auronzo non si è mai riposato. Nel fine settimana di relax concesso da Sarri a tutta la squadra, lui a Formello si è allenato forte. L’obiettivo, chiaro, è ridurre al massimo il gap atletico con il resto dei compagni (che hanno iniziato a lavorare prima). Il Taty ce la sta mettendo tutta.