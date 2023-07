La Lazio ricorda D'Amico: amichevole con il Latina il 13 agosto

ROMA - Lazio e Latina si sfideranno nel primo 'Memorial Vincenzo D'Amico' . Lo rende noto il club biancoceleste con un comunicato: la squadrà di Maurizio Sarri sfiderà i nerazzurri pontini in una gara amichevole per ricordare l'ex bandiera laziale, nativo proprio di Latina , venuto a mancare lo scorso 1° luglio.

Memorial 'D'Amico', Lazio e Latina in campo ad agosto

La sfida tra la Lazio di capitan Immobile e i nerazzurri, allenati da Daniele Di Donato e militanti in Serie C, andrà in scena allo stadio 'Domenico Francioni' domenica 13 agosto, con calcio d'inizio fissato per le ore 21.