Probabili formazioni Aston Villa-Lazio, chi gioca e le scelte di Sarri

WALSALL - Dopo le vittorie contro gli sloveni del Primorje (5-0) e del NK Bravo (2-0), la Lazio di Sarri affronta il primo vero test pre-stagionale nella terra d'Albione contro l' Aston Villa di Unai Emery . Al Poundland Bescot Stadium di Walsall il match avrà inizio alle 20:30. La partita sarà visibile eslusivamente in diretta streaming sul sito ufficiale della Lazio (pay per view).

Le scelte di Sarri

Per l'impegno amichevole contro l'Aston Villa di Emery, Sarri deve fare i conti con gli uomini contati a centrocampo. Luis Alberto è rimasto a Roma per questioni contrattuali, manca ancora il sostituto di Milinkovic-Savic, mentre Akpa Akpro è out per una contusione al piede. Vecino, Basic e Cataldi saranno dunque i titolari della linea di centrocampo, con Marcos Antonio e Bertini unici ricambi. In difesa spazio ai titolari Lazzari, Casale, Romagnoli e Marusic davanti a Provedel. In attacco ai lati di Immobile agiranno Pedro e Zaccagni.

Probabili formazioni Aston Villa-Lazio

ASTON VILLA (4-3-3): E. Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; Kamara, Tielemans, McGinn; Buendia, Watkins, Ramsey. All.: Unai Emery.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.