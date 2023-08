Svolta Luis Alberto, incontro con la Lazio per il rinnovo

Il caso scoppiato nelle ultime ore in casa Lazio , che riguarda Luis Alberto, sembra essere in via di risoluzione . Lo spagnolo, che non ha risposto alla convocazione in vista dell'amichevole contro l' Aston Villa , insieme ai suoi agenti ha infatti avuto nelle ultime ore un chiarimento con la società.

Luis Alberto, prima il chiarimento poi il rinnovo

Da quanto emerge Luis Alberto è pronto a partire per aggregarsi al resto della squadra e quindi essere a disposizione di mister Sarri in vista dell'ultimo test amichevole della Lazio, in programma contro il Girona domenica 6 agosto. La volontà dello spagnolo, come ribadito anche dai suoi agenti nella giornata di ieri, è quella di rimanere alla Lazio con cui ha già un accordo per il rinnovo non ancora firmato. La tanto attesa firma a questo punto potrebbe arrivare nelle prossime ore quando il giocatore raggiungerà il gruppo.