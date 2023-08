Diretta Girona-Lazio 2-0: espulso Zaccagni, raddoppia Stuani

GIRONA (SPAGNA) - A due settimane dall'esordio in campionato contro il Lecce la Lazio scende in campo (ore 20) per l'amichevole contro il Girona, ex squadra del nuovo acquisto biancoceleste Castellanos. In palio il trofeo Costa Brava. Per Sarri, sconfitto nell'ultimo test 3-0 dall'Aston Villa, l'occasione per migliorare la condizione della squadra e perfezionare i meccanismi di gioco: segui la sfida in diretta.