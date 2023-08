Rovella e Pellegrini alla Lazio: cifre dell'affare e reazione dei tifosi

La Lazio ha chiuso con la Juventus la trattativa per Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. I due giocatori completeranno il reparto difensivo e la mediana di Maurizio Sarri. Per il terzino si tratta di un ritorno nella capitale dopo i sei mesi in prestito dello scorso anno. Il regista, ha invece disputato la scorsa stagione al Monza. I biancocelesti hanno chiuso l'operazione spendendo circa 21,5 milioni di euro: 17 per Rovella e 4,5 per Luca Pellegrini.