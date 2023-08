Latina-Lazio nel nome di D'Amico: dove vederla in tv

ROMA - Ultima amichevole prima del debutto in Serie A per la Lazio (attesa domenica 20 agosto a Lecce), ospite nella serata di oggi (13 agosto, ore 21) del Latina nel memorial dedicato all'ex capitano biancoceleste Vincenzo D'Amico , nato proprio nella città pontina e scomparso il primo luglio scorso a 68 anni .

Latina-Lazio: dove vederla in tv e streaming

Il match Latina-Lazio in programma oggi allo stadio 'Francioni' (ore 21) sarà visibile su 'Lazio Style Channel', canale 233 di Sky, in modalità pay per view al costo di 5 euro.

Latina-Lazio per il 'Memorial Vincenzo D'Amico': le probabili formazioni

Latina-Lazio in diretta: la cronaca

Sarà possibile seguire la cronaca 'live' di Latina-Lazio sul sito del Corriere dello Sport-Stadio, con aggiornamenti in tempo reale sulla partita e le dichiarazioni dei protagonisti.