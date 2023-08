Lazio, Sarri insegue il sesto debutto vincente di fila

ROMA - Era partito male, si è rifatto con gli interessi. Da quando si è conquistato la massima serie con l'Empoli, ponendo fine alla sua lunga gavetta, la storia di Maurizio Sarri con i debutti in campionato è stata sempre un crescendo di risultati e soddisfazioni . Domenica sera, a Lecce, proverà a ottenere infatti la sesta vittoria consecutiva, la terza da quando è alla Lazio. Il suo primo approccio con il mondo biancoceleste, infatti, era stato il trionfo contro il suo Empoli al Castellani, un 3-1 in rimonta (dopo il vantaggio al 4' di Bandinelli) siglato da Milinkovic, Immobile e Lazzari. Nel suo secondo anno, poi, lo scorso, ha vinto con il Bologna il suo unico precedente di questo genere disputato in casa: pure in quel caso gli avversari hanno sbloccato il risultato (con Arnautovic), ma nella ripresa l'autorete di De Silvestri e il sigillo del solito Ciro hanno regalato i primi 3 punti della stagione. Al Via del Mare il tecnico insegue il suo personale tris laziale , che allungherebbe a sei il filotto avviato il 19 agosto 2017, quando a Verona è riuscito a rompere quella che sembrava essere per lui una maledizione.

Sarri e quel ko al debutto in A con l'Empoli

Sì, perché se il debutto assoluto in Serie A con l'Empoli del 31 agosto 2014 poteva contemplare quel ko arrivato in casa dell'Udinese (2-0, con doppietta di Di Natale), diverso il discorso nei due anni successivi, quando è passato alla guida di un club come il Napoli, decisamente con altre ambizioni rispetto ai toscani. Eppure, nella prima giornata di campionato disputata da tecnico dei campani il 23 agosto 2015, è arrivata la sconfitta per 2-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo: nonostante il gol su rigore di Hamsik dopo appena 3 minuti, le reti di Floro Flores e Berardi hanno permesso ai neroverdi di completare la rimonta. Nella seconda stagione sulla panchina degli azzurri è arrivato un piccolo passo avanti, con il pareggio (comunque deludente) in casa del Pescara, giunto peraltro dopo essere andati sotto 2-0 (gol di Benali e Caprari), con tanti ringraziamenti a Mertens, autore di una doppietta che ha evitato la figuraccia.

La 'maledizione' spezzata e il filotto di Sarri con la Lazio

Dopo questo tris poco esaltante, Sarri è riuscito appunto a rompere la maledizione a Verona, battendo l'Hellas 3-1 con l'autorete di Souprayen, più i sigilli di Milik e Ghoulam (inutile nel finale il centro di Pazzini per i padroni di casa). L'anno dopo, nella sua esperienza inglese al Chelsea, si è presentato in Premier League con un 3-0 sul campo dell'Huddersfield, griffato da Kanté, Jorginho e Pedro. Anche alla guida della Juventus è partito con il piede giusto, superando il Parma 1-0 al Tardini con il gol di Chiellini al 21'. Poi, dopo un anno sabbatico, è iniziata la sua storia con la Lazio: al momento, per quanto riguarda i debutti, è stata impeccabile. L'obiettivo è allungare questa striscia.