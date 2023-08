Lazio, Immobile pronto: dalle voci arabe alla voglia di gol

ROMA - Infortuni lontani, voci di mercato pure. Ciro Immobile è pronto ad una nuova ed emozionante stagione. La sua estate, aperta con il possibile addio verso l’Arabia, è proseguita a suon di gol e applausi dei tifosi. Il re sta per tornare. Non ha ceduto al fascino da sceicco, meglio tenere lo scettro a Roma. Preparazione ok, al contrario di quella di dodici mesi fa rovinata dall’infortunio alla caviglia con cui aveva concluso il campionato 2021-2022. Poi gli infortuni dell’ultima stagione. Il bomber, spesso fermato dai problemi fisici, ha comunque portato 12 gol in Serie A più altri 2 in Europa League.