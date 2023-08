Lazio, abbonamenti verso il record. E scatta la vendita per la prima in casa

Tutti a Lecce, poi all’Olimpico

Alla prima di campionato la Lazio non sarà affatto sola. In trasferta a Lecce i laziali si sposteranno in massa: polverizzati in circa 20 minuti i 1075 posti riservati a Via del Mare. Altri tifosi troveranno posto anche nel settore accanto. E da oggi, venerdì 18 agosto alle ore 18, inizierà la vendita per la gara di campionato contro il Genoa, match che segna il debutto stagionale dei biancocelesti all’Olimpico in programma domenica 27 agosto alle ore 20:45.